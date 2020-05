Lena (Pd): “A Palestrina stop ai ricoveri Covid-19 in ospedale”

“L’emergenza all’Ospedale di Palestrina è finita: da oggi nessun nuovo paziente positivo al Covid-19 sarà ricoverato – così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Affari Istituzionali e componente della Commissione Sanità della Regione Lazio- La decisione – continua Lena – è stata presa per accelerare il ritorno alla normalità con la riattivazione di tutti i precedenti servizi per i pazienti del territorio.

Attesa degli attuali ricoverati

Dovremo attendere che gli attuali ricoverati siano dimessi per passare alla seconda fase: tre giorni di chiusura che serviranno a sanificare tutti i locali della struttura. Poi finalmente la riapertura, con il ritorno alla normalità e il mantenimento in organico del personale impiegato in questa difficile fase e delle sale di terapia sub-intensiva. Palestrina ha fatto la propria parte, questo territorio ha penalizzato se stesso per stare vicino alle persone che hanno combattuto questa terribile malattia: ora è il momento di ricominciare a pensare ai nostri cittadini e ai servizi che meritano” conclude Lena.