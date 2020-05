Fico: “Dobbiamo riuscire a creare un nuovo grande patto sociale fra imprenditori, lavoratori e Stato”

Così il Presidente della camera Roberto Fico sulla sua pagina Facebook:

Lo Statuto dei lavoratori è stato una conquista epocale per la nostra società. Uno strumento fondamentale nato cinquant’anni fa, che ci ha permesso di mettere in primo piano i diritti dei lavoratori. La nostra società in questi anni è cambiata e oggi abbiamo il dovere di pensare nuove tutele per i nuovi lavori, facendo sempre passi avanti e mai indietro.