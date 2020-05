Traslocare con gli amici a 4 zampe: piccoli trucchi per evitare problemi

Il trasloco con animali richiede qualche attenzione in più, poiché gli amici pelosi potrebbero essere particolarmente sensibili ai cambiamenti. Molto dipende ovviamente dal loro carattere, ma in linea di massima il cambiamento per tutti gli animali rappresenta un piccolo trauma da gestire attentamente – soprattutto nella fase del trasferimento vero e proprio.

La prima cosa da fare è trovare una ditta di traslochi a Roma efficiente, professionale e capace di adattare il proprio “modus operandi” in base alle diverse necessità. Per il tuo trasloco a Roma scegli Traslochi Roma Easy, una ditta rinomata per la competenza dei suoi dipendenti e per la competitività dei prezzi.

Come fare un trasloco con animali in totale sicurezza: le operazioni preliminari

Prima di entrare nel cuore della questione, quindi sapere come effettuare un trasloco con animali in tranquillità, devi prima porti una serie di domande. Innanzitutto la nuova casa è davvero l’ambiente giusto per il tuo animale?

Se ad esempio il tuo cane nella precedente casa aveva un giardino dove scorrazzare, assicurati che ci sia anche nella nuova casa. Se non dovesse essere presente, valuta se c’è almeno un parco nelle vicinanze dove poterlo portare.

Ad ogni modo gli spazi devono essere sufficienti a garantire comfort e praticità al tuo amico peloso, altrimenti potrebbe patire eccessivamente il cambio di ambiente. Leggi bene anche il regolamento del condominio, poiché in alcuni casi non sono ammessi animali.

Traslochi con animali: consigli utili per aiutarli ad ambientarsi subito

Il tuo animale, cane o gatto che sia, potrebbe sentirsi smarrito e disorientato nella nuova casa. Per rendere l’impatto meno traumatico portalo qualche volta nel nuovo ambiente, facendogli trovare qualche delizioso spuntino. In questo modo quando entrerà nella nuova abitazione la assocerà ad un ricordo positivo.

Durante il trasloco dovrai spostare mobili, scatole ed oggetti vari e la casa sarà invasa da persone sconosciute. Questa situazione potrebbe innervosire il tuo animale. Lascialo quindi chiuso in una stanza, dotandolo di un ambiente dove poter fare i suoi bisogni, con cibo ed acqua. Chiudi la porta per evitare che scappi o che possa essere infastidito dai rumori.

Cose da portare durante il trasloco

In caso di viaggi lunghi in auto, treno o aereo devi portare il tuo animale in un trasportino. Scegli un modello adatto alla sua stazza che gli consenta di stare comodo e respirare bene. Se risulta particolarmente irrequieto valuta con un veterinario la possibilità di dargli un sedativo leggero.

Conserva tutti i suoi giochini del cuore in una borsa e scrivici sopra il contenuto, così da averla subito a portata di mano. Quando arrivi nella nuova casa dà al tuo amico peloso i suoi giochini, così si ambienterà più facilmente. Se hai un gatto puoi diffondere ferormoni felini sintetici per dargli l’idea di un ambiente familiare.

In questo difficile periodo di transizione dedica qualche attenzione in più al tuo amico a 4 zampe, e non lesinare su coccole e carezze.