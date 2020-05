Appendino: “Lo abbiamo fatto con il cuore Sindaca, per tutti noi lui era un fratello”

Così la prima cittadina torinese sulla sua pagina Facebook:

“Lo abbiamo fatto con il cuore Sindaca, per tutti noi lui era un fratello. In questo quartiere siamo cresciuti insieme”.

È con queste parole che Nicola, titolare della Pasticceria Lupo, zona piazza Respighi, in Barriera di Milano, ha finito di raccontarmi cosa ha significato per loro la Fase 1, che è anche il motivo per cui la Fase 2 è particolarmente difficile.

Il “lui” di cui parla era un loro dipendente, che il maledetto covid19 si è portato via.

Alla notizia, titolari e colleghi hanno fatto una colletta per non lasciare sola la famiglia e aiutarla in uno dei momenti più bui che la vita ti possa riservare.

Io non so se in 37 anni di attività (il padre di Nicola, Nazareno, ha aperto nel 1983) abbiano mai visto un periodo così difficile.

Però posso dirvi cosa ho visto io.