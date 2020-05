Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Per le visite sarà obbligatoria la prenotazione e bisognerà rispettare le norme di sicurezza statali e regionali. Nei musei civici i visitatori dovranno attendere il proprio turno di ingresso e verranno sottoposti a misurazione della temperatura tramite termoscanner: in caso di febbre sarà negato l’accesso. Agli ingressi e nelle sale interne saranno disponibili gel disinfettanti per igienizzare le mani, saranno obbligatori l’utilizzo delle mascherine e il mantenimento della distanza di sicurezza dalle altre persone.

Ci sono mostre importanti che ci aspettano, come quella di Canova a Palazzo Braschi o quella di un grande esponente dell’arte contemporanea americana come Jim Dine, a Palazzo delle Esposizioni. Anche la MIC, la card per accedere ai Musei Civici liberamente, torna di nuovo attiva e permetterà di recuperare i mesi di lockdown estendendo la propria durata di tre mesi. Ringrazio l’Assessore alla Crescita Culturale Luca Bergamo, la Sovrintendente Maria Vittoria Marini Clarelli, le Biblioteche di Roma, l’azienda speciale Palaexpo, Zetema e tutte le persone coinvolte per questa riapertura, che ci permette di fare un altro passo verso il ritorno alla normalità.