Frate: “Sulla scuola si sta facendo soltanto confusione”

Sulla scuola si sta facendo soltanto confusione. Senza dialogo e senza prospettive, la scuola sembra condannata al supplizio universale. Credere che l’emergenza sia finita e che per giunta da qui a breve tornerà tutto come prima, è un grave errore.

L’ho detto tante volte, ci vogliono scelte coraggiose, bisogna avere idee chiare da ora fino ai prossimi anni. La scienza ci spiega come evolve il virus, spetta poi alla politica, attraverso la sua forza immaginifica, il compito di proporre prospettive e soluzioni praticabili.

Investire nella diminuzione degli alunni per classe

Bisogna investire nella diminuzione degli alunni per classe, nell’aumento dell’organico e sopratutto nella didattica capovolta. Chi ha insegnato veramente nelle scuole, soprattutto in quelle situate nei quartieri più difficili, sa benissimo che non sarà semplice armonizzare le esigenze degli studenti con le regole poste dall’emergenza epidemiologica. E con la didattica a distanza rischiamo di trovarci un aumento considerevole della dispersione scolastica. Tutto questo non possiamo permettercelo.

Per quanto riguarda il concorso docenti, voglio essere chiara

Chi sostiene la piena esigibilità delle procedure concorsuali si assume il rischio, morale e politico, di esporre migliaia di docenti al rischio potenziale del contagio.

Chi dice no alla stabilizzazione dei precari, quando in passato legittimamente si sono fatti interventi ad hoc, dimostra quanto il merito sia diventata una bandiera da sventolare al momento opportuno senza conoscerne realmente il significato. Apprezzo molto il lavoro che sta facendo una parte della maggioranza, ma sono pronta a trarre da questa vicenda tutte le conclusioni che merita.