Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Vorrei ringraziare Salvini e Meloni per il loro ennesimo capolavoro di mestizia politica: oggi, al Parlamento Europeo, Lega e FratelliDiLaRussa non hanno votato a favore della risoluzione del Recovery Fund. Si sono astenuti. La risoluzione, per fortuna, è passata lo stesso.

La speranza è che contenga un pacchetto di interventi da 2000 miliardi, di cui – ipotizzo con cognizione di causa – almeno 75/80 verrebbero destinati all’Italia. Il Mes, per capirsi, ne porterebbe 30 circa. Tanti soldi e un provvedimento chiave, quindi, ma i due fenomeni del “prima gli italiani” hanno nuovamente tradito i loro slogan furbastri. E perché? Per fare un dispetto a Conte. Pur di far cadere il governo, questi qua sono disposti anche a togliere speranze agli italiani. E il bello è che qualcuno li vota perché “sono vicini al popolo”. Come no. Così vicini che, fosse per le loro azioni politiche, quegli italiani soffrirebbero persino più di adesso. Che vergogna.