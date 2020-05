Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Era giusto dieci anni fa. Un “bel” ricordo che ci aiuta a capire la smisurata ipocrisia colpevole di larga parte del centrodestra italiano nei confronti di Silvia Romano. Ormai tocca pure abituarsi alle dotte analisi dell’uomo che sussurrava alle babbucce, Briatore, reinventatosi in questi giorni “politologo” giusto per farci capire che la pandemia non è solo sanitaria.

Leggete bene Filippo Rossi

“Gheddafi in visita a Roma nel 2010.

Chiede di poter fare due lezioni sul Corano.

Chiede che gli vengano portate 700 ragazze.

Possibilmente giovani, belle, in abiti audaci.

Il Governo Italiano accontenta il Colonnello.

Al termine, ogni ragazza riceve una somma di denaro e una copia del Corano.

Alcune di loro, alla fine, dichiarano di essersi convertite all’Islam.

Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

Ministro degli Interni, Roberto Maroni

Ministro della Difesa, Ignazio La Russa.

Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni.

Altri Ministri vari: Calderoli, Zaia, Bossi”.

Ecco chi è, cosa fa e come opera il nostro bel centrodestra “cattolico” e “sovranista”. Che pena.