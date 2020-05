“Pittura.In.Movimento” è un’iniziativa culturale in rete aperta a tutto il territorio nazionale. Promotrice del progetto è l’artista Linda Brindisi, che ha voluto coinvolgere i bambini in particolare, ma anche le famiglie e quanti amano l’espressione figurativa. I bambini e tutti i partecipanti realizzeranno dei disegni a tema libero che dovranno inviare via e-mail progetto.pitturainmovimento@gmail.com. Per info è a disposizione anche la pagina facebook.“Pittura.In.Movimento”.

Numerosi i centri della Penisola che hanno garantito la loro partecipazione

Per l’assessore comunale alla Cultura Mariarita Paoni Saccone <l’amore per l’arte, in questo caso per il disegno, può unire le persone in un moto di socialità che la “vita distanziata” tende a spezzare. Pescara non poteva non aderire all’invito di Linda Brindisi che mi è giunto in una fase così delicata per tutti noi, per i più piccoli in particolare. Vogliamo rimettere in moto la cultura anche grazie a progetti che come questo mi sembrano una leva importante per tornare alla normalità. Con questo spirito abbiamo concesso con piacere il nostro patrocinio>. Linda Brindisi, quando l’emergenza sanitaria lo permetterà, realizzerà a titolo gratuito la sua 60ma Opera circolare, di quattro metri di diametro, per la quale utilizzerà tutti i disegni ricevuti.