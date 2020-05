Bonus vacanza. Sarà valido anche per le piattaforme online?

Il bonus vacanza inserito nel Dl Rilancio deve valere per tutte le strutture turistiche indipendentemente dalle modalità di prenotazione, e va esteso quindi anche alle piattaforme digitali. Ad affermarlo il Codacons, che ricorda come sia cresciuto in Italia il ricorso al web per le prenotazioni alberghiere.

LA MAGGIOR PARTE DEGLI UTENTI PRENOTA STRUTTURE SUL WEB

“Escludere dal bonus vacanza le piattaforme digitali specializzate in booking equivale a danneggiare i consumatori – spiega il presidente Carlo Rienzi – La maggior parte degli utenti, quando deve prenotare strutture turistiche e alberghi, utilizza siti specializzati che eseguono confronti e facilitano le prenotazioni online. Se davvero si vuole incentivare il turismo in Italia e sostenere gli esercenti del settore, è necessario far valere il bonus indipendentemente dalla modalità di prenotazione scelta dai consumatori” – conclude Rienzi.

IN CASO DI ESCLUSIONE DANNO PER CONSUMATORI

Gli utenti con problemi nelle prenotazioni delle vacanze possono ottenere assistenza al numero a pagamento 89349966

Codacons CS