Papa Francesco ringrazia e benedice il Codacons attraverso una lettera per le iniziative di solidarietà a favore dei medici

Una inaspettata lettera di Papa Francesco è giunta ieri al Codacons, per il tramite della sezione Affari Generali della Segreteria di Stato vaticana. Al centro della missiva del Pontefice l’iniziativa avviata dal Codacons assieme all’imprenditore Roberto Battaglia, e che ha portato a donare quasi 1.000 mozzarelle di bufala ai medici romani dei Covid Hospital Columbus e Tor Vergata impegnati nella lotta al coronavirus, come segno di ringraziamento da parte dei cittadini.

Scrive Papa Francesco nella sua lettera:

“Il Sommo Pontefice, nel ringraziare per il significativo atto di omaggio e per i sentimenti che lo hanno suggerito, esprime il suo vivo compiacimento per tale gesto di solidarietà che sollecita ogni uomo di buona volontà a riflettere e ad impegnarsi attivamente affinché nessuno, ad immagine del buon Samaritano, sia estraneo e distante nei confronti di coloro che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà e di bisogno. Egli, mentre affida ciascuno alla materna intercessione della Vergine Maria, di cuore invia a Lei, agli organizzatori e in modo particolare al signor Battaglia e a quanti hanno collaborato all’iniziativa in parola la Benedizione Apostolica, pegno di resurrezione e di viva speranza”.

“Siamo commossi per la lettera del Papa, che riconosce l’impegno del Codacons e di Roberto Battaglia per la solidarietà in favore dei medici impegnati contro il Covid – afferma il presidente Carlo Rienzi – La nostra iniziativa prosegue, e dopo Columbus e Tor Vergata, altri due Covid Hospital della capitale (Spallanzani e Casal Palocco) riceveranno giovedì 14 maggio una fornitura di mozzarelle di bufala per medici e infermieri in servizio presso i due nosocomi”.