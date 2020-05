Formia sempre più Green, dalla prossima settimana nella pulizia delle strade

Continuano i servizi di diserbo meccanico e di pulizia su strade e piazze sull’intero territorio comunale ad opera dell’azienda comunale Formia Rifiuti Zero che nei prossimi giorni interesserà i quartieri di San Giulio e San Pietro.

Dopo il diserbo meccanico al fine di rallentare la ricrescita delle erbe infestanti lungo i cigli stradali sarà applicato un erbicida non inquinante a base di acqua e acido acetico (il comune aceto). Tale sostanza biologica rispettosa dell’ambiente, della salute degli uomini e degli animali, sarà utilizzato per la prima volta in sostituzione dei più tradizionali erbicidi tradizionali, come il glifosato, nocivo non solo per l’agricoltura ma anche per api e farfalle.

“Una doverosa scelta sostenibile – sottolinea il presidente della Commissione Ambiente Antonio Capraro- vista l’importanza del ruolo che svolgono le api nel nostro ecosistema.”

“Una indicazione che parte dell’amministrazione comunale, affinché sia estesa e presa in considerazione anche dai cittadini formiani che ancora oggi utilizzano sui propri terreni prodotti nocivi per la salute – commenta l’assessore alle politiche ambientali Orlando Giovannone – che coglie l’occasione per ringraziare l’impegno del Dott. Raffaele Rizzo Direttore generale della FRZ.

Di seguito il programma dall’ 11 al 15 maggio con divieto di sosta dalle ore 7:00 alle ore 12:30:

Lunedì 11/05/2020: Parcheggio Caserma Carabinieri e traversa; Via Di Vittorio, Via Pastore, Via San Giulio, Via Zangrillo, Via D’Henry, Via dello Sport, Via Olimpia;

Martedì 12/05/2020: Via Ruosi, Via Aprea, Via Verdi, Via Rossini, Via Bellini, Via Filosa;

Mercoledì 13/05/2020: Via Simmaco, Via del Cotto (Via Palazzo – Variante Appia),Via Ciardo , Piazza Ciardo, Via Palazzo (da Piazza Ciardo a Via Acqualonga), Largo Berlinguer, Via Angiolini;

Giovedì 14/05/2020: Via Palazzo (da semaforo Via Matteotti a Piazza Ciardo Campo sportivo), Piazza Simmaco, Via Don Sturzo, Piazza Penazzato, Via Acqualonga ( Via Appia – Linea ferroviaria );

Venerdì 15/05/2020: Via Zauli, Via degli Aranci, Via Civada, Via Montenora, Via degli Ulivi, Via San Pietro, Via Penazzato