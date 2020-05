Cisterna Latina, da lunedì i lavori di rifacimento della Circonvallazione interna

Con la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, possono ripartire alcuni interventi programmati per la città.

Inizieranno lunedì prossimo e si protrarranno fino al 15 maggio i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale della cosiddetta Circonvallazione urbana interna.

Nel dettaglio

L’intervento interesserà il tratto stradale compreso da via Leonardo da Vinci fino a via Benedetto Croce compresa.

Al fine di poter rendere sicura ed agevole l’esecuzione dei lavori e allo stesso tempo predisporre tutte le misure atte ad evitare pericoli ed incidenti a cose e persone, il Comando di Polizia Locale ha emesso un’ordinanza per la regolamentazione provvisoria della circolazione veicolare.

Nel dettaglio è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dei giorni 11 e 12 maggio su Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via Leonardo Da Vinci, Piazza Michelangelo.

Gli stessi divieti varranno nei giorni 13, 14 e 15 maggio su Via Po, Via Guido D’Arezzo, Piazza Pietro Mascagni, Via Antonio Vivaldi, Via Benedetto Croce.