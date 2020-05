Migranti: Fornaro, sono le aziende agricole a chiedere la regolarizzazione

Sono le aziende agricole a chiedere che il Governo si decida rapidamente per una regolarizzazione degli stranieri che lavorano nei nostri campi, altrimenti i prodotti non potranno essere raccolti. Così come vivono e lavorano in Italia da anni le badanti non in regola senza le quali tante famiglie non saprebbero come accudire gli anziani.

Mettere fine allo sfruttamento

Nel mercato del lavoro agricolo far uscire dal sommerso gli stranieri vuol dire mettere fine allo sfruttamento e quindi alla concorrenza sleale verso i lavoratori italiani.

Chi continua ad essere ostinatamente contrario deve convincersi di una semplice verità: regolarizzare è nell’interesse degli italiani, oltre ad essere un atto di civiltà e di contrasto alla criminalità organizzata e al caporalato.