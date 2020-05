Fratoianni contro la Coca Cola: “Maltratta i lavoratori”

La Cola Cola diventa un caso politico. Che potrebbe presto investire il governo. E che potrebbe (anzi dovrebbe) imbarazzare le opposizioni sovraniste, le destre di Salvini e Meloni, chiamate in causa ieri sera da Nicola Fratoianni, esponente della sinistra parlamentare:

“Le multinazionali” di cui parla Fratoianni è in realtà una multinazionale, la Coca Cola, appunto, che nel silenzio assoluto dei “nazionalisti di casa nostra”, come li definisce Fratoianni, maltratterebbe i lavoratori degli stabilimenti italiani. Al punto che si è meritata la “palma” di multinazionale del settore alimentare che in periodo di coronavirus ha trattato peggio i propri dipendenti. Ad assegnargliela è stata la segretaria nazionale della Flai-Cgil, Sara Palazzoli, che in questi giorni è alle prese con un durissimo braccio di ferro con il colosso americano.