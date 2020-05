Scanzi: “Questa destra, non può parlare di giustizia e morale”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

E non può farlo perché ne ha sempre fatto carne di porco. Al punto tale che, ancora oggi, se ne sta a braccetto con quel che resta del berlusconismo, il cui partito fu fondato 26 anni fa da uno da tempo in galera per concorso in associazione mafiosa. E alla cara Meloni, che ormai straparla di tutto come se fosse caduta dal pero, vorrei ricordare che lei accanto – e dentro – il berlusconismo ci sta da sempre. Ebbe pure il coraggio di dire, a proposito delle oscene leggi ad personam berlusconiane, che «Bisogna contestualizzarle. Sono delle leggi che Berlusconi ha fatto per se stesso. Ma sono leggi perfettamente giuste». Davvero questa gente qua, ora, crede che le basti una telefonata di Di Matteo a Giletti per rifarsi una verginità politica? Ma via, su. La destra nostrana che finge di difendere Di Matteo, per bieco calcolo politico, fa vomitare. Non avete ritegno, solo indecenza.