De Petris, scuola: “Procedura concorsuale per titoli è priorità di sicurezza”

«L’anno scolastico 2020/21 è alle porte ed è importante metterlo in sicurezza da settembre, per questo proponiamo una procedura concorsuale straordinaria per soli titoli, a cui possano accedere i docenti con tre anni di servizio e innalziamo il numero dei vincitori dai 24 mila ai 40 mila. Le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto sono state quasi 200 mila e i pensionamenti l’anno prossimo saranno all’incirca 30 mila, quindi le cattedre ci sono e vanno coperte stabilmente”. Lo afferma la Senatrice Loredana De Petris (LeU), Presidente del Gruppo Misto, che ha presentato alcuni importanti emendamenti per migliorare il provvedimento, anche con le altre forze politiche di maggioranza.

Per titoli

«Una procedura concorsuale per titoli e servizi- continua la presidente De Petris- non è un golpe contro la meritrocrazia, ma una priorità, nell’emergenza COVID- 19, per la sicurezza della salute non solo dei concorrenti, ma anche dei tanti lavoratori e vigilanti delle istituzioni scolastiche che dovrebbero accoglierli. In questo modo si rispetterebbe chi in questi anni ha retto sulle proprie spalle il sistema di istruzione e che oggi meritano una stabilizzazione».

Aggiornare le graduatorie

«Per noi- conclude la presidente Loredana De Petris- è altrettanto importante aggiornare le graduatorie di seconda e terza fascia, fare dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, raggiungere tutti gli studenti per la didattica a distanza e avviare un confronto sereno con tutte le parti per avviare con periodicità percorsi abilitanti che possano garantire anche ai neo- laureati un percorso di accesso all’insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata. Alla Scuola, attraverso il Decreto in discussione, dobbiamo una risposta che aspetta da tempo».