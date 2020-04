Mascherine, occorre imporre prezzo anche a importatori e grossisti

Come previsto dal Codacons, il prezzo di 50 cent fissato dal Governo per le mascherine rischia di creare pesanti alterazioni del mercato con conseguente carenza di tale prodotto presso farmacie e negozi di tutta Italia.

Questo perché senza fissare un listino massimo al quale importatori e grossisti devono attenersi, gli esercizi che vendono al pubblico non hanno più alcun margine di guadagno e in molti casi dovrebbero vendere le mascherine sottocosto, andando in perdita.

IN CASO CONTRARIO IMPOSSIBILE PER FARMACIE E NEGOZI VENDERLE SENZA PERDITA

“Fin da subito abbiamo chiesto al Governo di fissare un tetto per il prezzo delle mascherine, per bloccare le speculazioni e tutelare gli utenti – afferma il presidente Carlo Rienzi – Tetto che però deve essere imposto anche ai listini praticati da importatori e grossisti, in modo da consentire a farmacie e negozi di vendere le mascherine a 50 centesimi senza andare in perdita”.

E SUL CASO DI IRENE PIVETTI ASSOCIAZIONE CHIEDE INTERVENTO DI ANAC E CORTE DEI CONTI

E sempre in tema di mascherine, il Codacons è intervenuto sul caso di Irene Pivetti, con un esposto presentato alla Procura di Savona, all’Anac e alla Corte dei Conti, in cui si chiede di avviare indagini alla luce delle possibili fattispecie di truffa, pratica commerciale scorretta, e possibili danni erariali.

