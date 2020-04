Raggi: “Prosegue a Roma il piano sanpietrini”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale pavimentazione con l’asfalto, più adatto al traffico di ogni giorno e a sostenere il passaggio dei mezzi pubblici. Il Dipartimento Lavori Pubblici in questi giorni sta coordinando gli interventi di rimozione dei sanpietrini che vengono collocati temporaneamente in uno dei siti di stoccaggio, prima della futura ricollocazione su altre vie nel centro città.

Prosegue a Roma il piano sanpietrini con gli interventi a via IV novembre, una delle strade più utilizzate dai cittadini e dai turisti per entrare nel centro storico.

Nella fase successiva degli interventi il cantiere si sposterà a Largo Magnanapoli, in prossimità di via Nazionale, dove la superficie in sanpietrini sarà riqualificata e conservata.

Con il piano sanpietrini per la prima volta stiamo valorizzando la pietra simbolo di Roma. Al termine dei lavori, attesi da molti anni, sarà più bello percorrere le strade in centro e ammirare le bellezze della nostra città.