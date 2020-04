La differenza tra l’opposizione portoghese e quella italiana: una collabora, l’altra…

La differenza tra chi vuol davvero aiutare il proprio paese e chi, invece, pensa solo a fare calcoli elettorali anche in periodo di emergenza come questo è nelle seguenti frasi.

Per me, in questo momento, il governo non è l’espressione di un partito avversario, ma la guida dell’intera nazione che tutti abbiamo il dovere di aiutare. Non parliamo più di opposizione, ma di collaborazione. Signor primo ministro Antonio Costa conti sul nostro aiuto. Le auguriamo coraggio, nervi d’acciaio e buona fortuna perché la sua fortuna è la nostra fortuna.