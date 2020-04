Fratoianni: “Su Mediaset in onda show contro meridionali, esseri inferiori”

«I meridionali sono inferiori”. Parole pronunciate in diretta televisiva su una rete Mediaset da Vittorio Feltri. Non se ne può più. Certa destra ha davvero passato il segno» Lo afferma Nicola Fratoianni portavoce nazionale di Sinistra Italiana.

«E pure in una drammatica condizione che riguarda tutto il Paese – prosegue l’esponente di Leu – sono capaci di inventarsi contrapposizioni su base geografica, pur di dare tutti i giorni un po’ di odio quotidiano, per raccattare qualche voto. Che vergogna».

«Bene ha fatto l’Usigrai a presentare un esposto all’ordine dei giornalisti. Ma i vertici di Mediaset, la famiglia Berlusconi – conclude Fratoianni – non hanno nulla da dire? Continueranno a proporre squallide sceneggiate sulle loro emittenti, con ospiti impresentabili? Un po’ di dignità non guasterebbe in certi casi».