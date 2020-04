Pescara: lungomare a parchi chiusi per la festività del 25 aprile

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato nel pomeriggio, così come concordato nel corso della riunione odierna del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, una nuova ordinanza finalizzata alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid 19. Allo scopo di non disperdere i buoni risultati finora ottenuti grazie al senso di responsabilità della gran parte dei pescaresi, nel provvedimento sono contenute misure che confermano anche per le giornate festive del 25 aprile e del 1 maggio l’indirizzo dei precedenti atti del Governo, della Regione e della stessa amministrazione (in particolare il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 9 aprile 2020), adottati in occasione delle recenti festività pasquali; in particolare vigerà il divieto di trasferimento o spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale ed in particolare fra comuni diversi, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; lo stesso vale per ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.