Raggi: “Uno degli obiettivi in questo periodo è velocizzare al massimo i cantieri in corso”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Uno degli obiettivi in questo periodo è velocizzare al massimo i cantieri in corso sulle strade della nostra città. Negli ultimi quattro anni abbiamo riqualificato le principali arterie di traffico di Roma e il programma #StradeNuove ha fatto registrare una netta inversione di tendenza rispetto al passato, sia in termini di investimenti sia rispetto al numero di interventi realizzati sul territorio.