Morra: “Il finto europeismo danneggia l’Europa”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

“I nazionalismi danneggiano l’Europa – aggiunge Conte – più o meno con la stessa forza del finto europeismo.”: con queste parole Conte ha sottolineato ambiguità e contraddizioni di coloro che finora, per ideologismo, hanno pontificato sulla questione. Avere ideali di solidarietà e rispetto reciproco, credere nel valore della fratellanza universale, senza poi praticare in concreto azioni e condotte coerenti con tali ideali e valori equivale esattamente con posizioni ancorate a nazionalismi etnocentrici, chiusi e soffocati da confini amministrativo-politici quando non naturali.

E l’umanità la troviamo in comportamenti e storie di donne e uomini di ogni fede religiosa e di diverso colore della pelle. L’umanità la celebriamo in afroamericani come Martin Luther King così come in sudamericani come Luis Sepulveda, nell’europea Teresa di Calcutta come nel gigante del Burkina Faso Thomas Sankara o nel Dalai Lama.