L’Antitrust avvia verifiche su test sierologici dopo la denuncia del Codacons

Ancora una vittoria del Codacons contro le speculazioni legate al coronavirus. Lo afferma l’associazione, dalle cui denunce è scaturita l’indagine dell’Antitrust su strutture sanitarie e laboratori di analisi romani che hanno pubblicizzato l’offerta di test sierologici per l’identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-Co-V-2.

“Nelle settimane scorse infatti il Codacons aveva inviato una formale denuncia alla Regione Lazio segnalando la vendita di test sierologici da parte di laboratori privati a prezzi fuori mercato, con listini al pubblico pari a 150 ad esame che raggiungevano i 600 euro in caso di test eseguiti presso cliniche private – spiega il presidente Carlo Rienzi – La Regione Lazio aveva accolto la nostra segnalazione e, con apposita delibera nel cui testo ringraziava il Codacons come autore della denuncia, ha pochi giorni fa fissato i prezzi massimi dei test sierologici in regione”.

Ora se l’Antitrust accerterà illeciti nei listini dei test praticati al pubblico, tutti i laboratori dovranno restituire quanto versato dai cittadini che si sono sottoposti agli esami – conclude l’associazione.