Luiss Business School il Codacons organizzano corsi per dirigenti e professionisti nel weekend

Venerdì e sabato con la Luiss Business School il Codacons continua il suo lavoro di informazione. Prosegue infatti il master sulla gestione dei consumatori dedicato ad operatori, professionisti e imprese, organizzato dall’università con la collaborazione del Codacons e dell’Antitrust.

COLLEGAMENTO IN DIRETTA CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ESTERE PER CAPIRE I LORO PROBLEMI IN QUESTO PERIODO DI PANDEMIA

Nel corso della lezione, i docenti del Codacons si collegheranno con le associazioni dei consumatori di Inghilterra, Polonia e Lussemburgo, per conoscere quale è la situazione all’estero e come i consumatori stranieri stanno affrontando l’emergenza coronavirus.

Codacons ringrazia la Luiss per lo sforzo fatto per non interrompere il corso consentendo la prosecuzione delle lezioni da remoto.

Codacons CS