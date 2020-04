Fratoianni: “Serve soluzione comune in Europa”

«In questo momento l’obiettivo principale è sostenere il governo per ottenere a livello europeo strumenti di emissione comune del debito e di garanzia». A dirlo il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, interpellato dalla Dire a proposito della polemica che divide la maggioranza.

Nessun rischio

«Non c’è un rischio per l’esecutivo», dice Fratoianni che aggiunge come «sia del tutto evidente che c’è la necessità di dare continuità all’azione di governo pur non eliminando la dialettica politica tra alleati. Noi abbiamo sempre detto che l’ utilizzo del Mes è inutile, potrebbe essere persino un errore. Bisogna invece insistere sulla costruzione di strumenti che consentono la mutualizzazione del debito che verrà prodotto dai singoli Paesi per affrontare le conseguenze economiche sociali di questa crisi. Cio’ detto – conclude l’esponente di Si- io credo che bisogna uscire da una discussione che rischia di essere il terreno di un posizionamento piu’ che quello della ricerca di una soluzione».