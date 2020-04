Fico: “Martedì il presidente del Consiglio Conte sarà a Montecitorio”

Così il Presidente Roberto Fico sulla sua pagina Facebook:

Oggi l’Aula è tornata a riunirsi senza contingentamento delle presenze per l’esame del decreto su Giochi olimpici, paraolimpici e sulle finali ATP Torino. Adesso sono in corso le votazioni per appello nominale in modo da rispettare le prescrizioni delle autorità sanitarie per il contenimento del contagio. Alle 16 invece potrete seguire in diretta webtv e su Rai2 il question time con i ministri D’Incà, Catalfo, Bellanova e Provenzano.

Abbiamo inoltre concluso da poco la Conferenza dei capigruppo e abbiamo stabilito il calendario dei lavori per la prossima settimana. Vi informo che martedì alle 17.30 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà a Montecitorio per riferire sulle iniziative che dovranno essere adottate a livello europeo per fronteggiare la crisi economica. L’informativa si svolge in vista della riunione in videoconferenza che il Consiglio europeo terrà il prossimo 23 aprile.

Mercoledì invece è previsto l’esame del decreto Cura Italia, su cui verrà posta la fiducia. Confermato per lo stesso giorno il question time. Venerdì 24 aprile si dovrebbe svolgere la votazione per l’ulteriore scostamento di bilancio necessario per individuare le risorse per rispondere alla crisi che il Paese sta vivendo.