Lazio, D’Amato: ‘Grazie a Prefetti e forze dell’ordine per la gestione delle misure di contenimento”

L’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ringrazia in una nota i prefetti e le forze dell’ordine impegnate nella gestione delle misure di contenimento nelle zone sottoposte a ulteriori restrizioni.

Le parole di D’Amato

“Nella giornata di domani scadono i termini delle ulteriori restrizioni previste nei Comuni di Nerola (RM), Contigliano (RI) e Fondi (LT) e con l’occasione volevo ringraziare i Prefetti e le Forze dell’Ordine per il lavoro svolto che ha consentito di limitare la diffusione dei focolai epidemici nelle zone sottoposte a ulteriori misure restrittive.

È stato fatto un grande lavoro in stretta collaborazione con i Comuni e le Asl competenti territorialmente per la parte sanitaria. Non si tratta di uno ‘sciogliete le righe’, ma di un rientro alla gestione ordinaria che è strettamente regolamentata.

Queste misure sono state necessarie al sopravanzare dei tassi di incidenza dell’epidemia in particolari cluster e non si esclude che su altre situazioni, qualora se ne ravvisino le condizioni epidemiologiche, possano essere riproposte. Infine un ringraziamento va alle Amministrazioni comunali e ai cittadini che dovranno mantenere alta l’attenzione”.