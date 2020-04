Di Maio: “Difendiamo la nostra terra e la nostra tradizione”

Così il Ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Prodotti e aziende italiane, lavoratori e imprenditori. Abbiamo il dovere di difendere tutti. Questo si aspettano da noi i cittadini italiani ed è quello che bisogna fare, con rapidità e senza troppa burocrazia.

Stiamo lavorando per offrire strumenti concreti che siano in grado di far decollare nuovamente l’export. In questo modo mettiamo in sicurezza posti di lavoro e diamo ossigeno alle nostre imprese.

Ne stiamo discutendo da questa mattina al ministero degli Affari Esteri attraverso i tavoli organizzati con le confederazioni e associazioni di tutto il mondo dell’industria italiana.

La tutela del nostro Made in Italy è una battaglia cruciale per il rilancio del Paese. Difendiamo la nostra terra e la nostra tradizione.