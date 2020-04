Morra: “Abbiamo bisogno di istruzione, cultura, ricerca, arte”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Ahimè non dappertutto perché in alcune regioni, per volontà dei loro Governatori, le stesse continueranno a rimanere chiuse.

Permettere all’intelligenza individuale, attraverso anche la lettura di un libro, di esser stimolata al confronto, alla trasformazione mediante l’analisi di realtà prima ignorate, è il via libera che si garantisce da parte degli organismi politici ai membri delle comunità governate affinché, qualora lo vogliano, possano scoprire l’ignoto, accettare il rischio del cambiamento modificando prospettive precedentemente ritenute valide, punti di vista considerati insopprimibili.

Certo, si può leggere senza comprendere, senza capire, e spesso purtroppo oggi ci dobbiamo confrontare con tale esperienza, con chi pur sapendo non capisce ciò che sa; ma se non si legge, se non si sposta la linea dell’orizzonte oltre quella che appare ai nostri occhi, non riusciremo mai ad immaginare l’oltre, ad inventare il nuovo.

Ricordiamocene, e non affoghiamo nei gorghi dei social in cui rischiamo di farci assorbire in misura compulsiva.

Istruzione, cultura, ricerca, arte: di questo ci nutriamo anche e soprattutto, di questo abbiamo bisogno.