Fornaro su Coronavirus, amici di Salvini e Meloni primi nemici dell’Italia

Al tavolo dell’Eurogruppo i più intransigenti contro le soluzioni di strumenti di intervento solidali per contrastare la crisi prodotta dal Covid19 sono stati gli amici di Salvini e Meloni.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.

Salvini e Meloni stanno diffondendo a piene mani la fake news della sottoscrizione del MES con la troika da parte dell’Italia. La verità è un’altra.

Il nostro governo è impegnato, su una linea di coraggiosa discontinuità, in un complesso e difficile negoziato in Europa e gli esiti dell’Eurogruppo non sono definitivi.

Tocca ora ai capi di governo dei paesi dell’Unione Europea scrivere una pagina nuova, mettendo nero su bianco un Fondo per la ripresa con un modello solidale che eviti che il peso della crisi ricada solamente sui bilanci degli stati più colpiti dall’emergenza Covid19, conclude Fornaro.

Articolo 1 CS