Roma, speculazione su test sierologici

Come denunciato pochi giorni fa dal Codacons, anche a Roma si stanno verificando speculazioni sui prezzi dei test sierologici, cui i privati cittadini si possono sottoporre per verificare la presenza di anticorpi contro il coronavirus. Cliniche e laboratori privati si sono attivati proponendo al pubblico tali test del sangue, che in alcuni casi vengono venduti a prezzi astronomici e fino a 150 euro ad esame, nonostante il costo delle analisi sia pari a pochi euro per chi li realizza.

ASSOCIAZIONE DENUNCERA’ LABORATORI CHE LUCRERANNO SU LISTINI DEI TEST

Per tale motivo il Codacons chiede oggi alla Regione Lazio di attivarsi per bloccare l’ennesima speculazione sul coronavirus, disponendo che nei centri e laboratori della regione il prezzo dei test sierologici non sia superiore ai 40 euro, in modo da tutelare i tanti cittadini che in questi giorni stanno spendendo cifre ingiustificabili per tali esami.

L’associazione è inoltre pronta a denunciare in Procura tutte le cliniche e i centri che applicheranno listini fuori mercato agli utenti, speculando sull’emergenza coronavirus.