Raggi: “Emerge a Roma un forte senso di comunità”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Questa emergenza sta facendo emergere a Roma un forte senso di comunità. Lo vediamo dalle molteplici iniziative messe in piedi in questi giorni da cittadini e negozianti. Vedere l’impegno e la dedizione con cui ci si prodiga per trovare soluzioni e venire incontro a chi ne ha bisogno ci deve rendere orgogliosi. Io lo sono. Sono davvero orgogliosa di come i romani si stanno comportando in questa fase complicata che ci siamo trovati a vivere.

Fabbriche che hanno riconvertito la loro produzione in mascherine evitando così di far perdere il lavoro ai loro operai, pizzerie che regalano il pane o che donano ad associazioni e parrocchie pasti caldi, negozi che producono e regalano mascherine per gli abitanti del quartiere.