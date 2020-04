AliExpress, uno dei marketplace retail globali di Alibaba Group, ha annunciato oggi l’introduzione sulla propria piattaforma di una serie di misure a favore delle imprese e dei venditori locali con l’obiettivo di supportarli in questo periodo di emergenza legata alla diffusione del COVID-19.

Attività gratuita per i venditori italiani

Per i prossimi due mesi tutti i venditori italiani presenti sulla piattaforma e quelli che si uniranno in questo arco di tempo potranno portare avanti il proprio business in maniera totalmente gratuita. AliExpress, per sostenere le piccole e medie imprese italiane e permettere loro di continuare a essere operative anche in questa fase critica, sospenderà le commissioni sulle vendite per due mesi a partire dal 18 aprile. Inoltre, si continuerà ad avere il vantaggio di non dover pagare alcun canone di iscrizione.

Ulteriormente, nelle prossime settimane, AliExpress darà una particolare evidenza ai venditori italiani per promuovere la vendita dei loro prodotti sia in Italia che all’estero negli altri Paesi europei e in Russia.

Le dichiarazioni di Estela Ye

“E’ un momento particolarmente difficile e noi, come AliExpress, ci sentiamo in dovere di supportare i venditori italiani che hanno creduto in noi e nella nostra piattaforma, dando un maggiore risalto ai loro prodotti”, ha dichiarato Estela Ye, Executive Manager di AliExpress per Spagna, Italia e Portogallo.

“La presenza di migliaia di venditori italiani sulla nostra piattaforma è la conferma della loro volontà e di quella delle imprese italiane di avere una propria dimensione digitale ed espandere la propria clientela, un aspetto che diventa ancora più importante alla luce della situazione che stiamo vivendo tutti”, ha concluso Ye.

Da quando è stata lanciata dieci anni fa, AliExpress ha sempre aiutato le aziende, in particolare le piccole imprese, a essere più competitive e a potenziare ed espandere il loro business a livello globale sfruttando le loro potenzialità. Nel 2019, AliExpress ha aperto la propria piattaforma alle aziende registrate in Italia, con un focus particolare sulle PMI, supportando la vendita dei loro prodotti sia a livello locale che all’estero, in Europa così come in Russia, grazie ai vantaggi offerti dall’infrastruttura digitale e agli asset della piattaforma.

AliExpress:

lanciato nel 2010, AliExpress (www.aliexpress.com) è il global retail marketplace che permette ai consumatori di tutto il mondo di acquistare direttamente da produttori e distributori principalmente cinesi, che mira a diventare la piattaforma globale attraverso la quale i merchant di tutto il mondo potranno vendere a livello globale e locale. AliExpress opera in diverse lingue, comprese inglese, russo, portoghese, spagnolo, italiano e francese.