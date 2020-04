Renzi: “Finalmente una misura organica per aziende e imprese”

Così il senatore Matteo Renzi sulla sua pagina Faceook:

Finalmente una misura organica per aziende e imprese, come Italia Viva chiedeva da giorni. Molti punti della nostra proposta sono stati accolti, bene! Speravamo in un meccanismo meno burocratico e più semplice. Ma questo decreto è finalmente una risposta seria a un problema epocale, un grande passo in avanti rispetto ai click day dell’INPS e un aiuto concreto a tante realtà economiche fondamentali. Ora bisogna vigilare sulla burocrazia per fare presto, fare bene. Forza! Viva l’Italia che riparte.