Raggi: “La Polizia Locale ha eseguito in meno di un mese oltre 440mila controlli”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Le verifiche riguardano in particolare gli spostamenti di veicoli e persone, gli esercizi commerciali, i parchi e le aree verdi. Solo ieri sono stati più di 18mila gli accertamenti effettuati e 79 gli illeciti rilevati. Le pattuglie hanno sanzionato diversi casi di auto con più persone all’interno dello stesso veicolo che circolavano senza valido motivo. Sorpresi anche alcune persone a passeggio con i figli in aree distanti dalla propria abitazione.

A Roma dall’inizio dell’emergenza coronavirus la Polizia Locale ha eseguito in meno di un mese oltre 440mila controlli, riscontrando 814 illeciti.

Voglio ringraziare tutti gli agenti per il grande lavoro che stanno svolgendo in questi giorni. I controlli continueranno, anche con posti di blocco, per garantire la sicurezza di tutti noi.

Ancora una volta dico a tutti i cittadini: restate a casa. È l’unica arma che abbiamo per combattere questo virus. Non abbassiamo la guardia. Insieme ce la faremo.