Merletti al Premier Conte: “Liquidità immediata alle piccole imprese”

In una lettera inviata oggi al Presidente del Consiglio Conte, il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti invita il Governo a ispirarsi al Piano Bridge e a quanto deciso negli Stati Uniti e in Francia per realizzare le misure economiche di prossima emanazione, fornendo risposte rapide alle esigenze dei piccoli imprenditori italiani.

Essere concreti

“Dobbiamo essere tempestivi e concreti per evitare che dall’emergenza sanitaria si passi ad un’emergenza sociale che non ci possiamo permettere. Abbiamo bisogno anche in Italia – scrive Merletti al Premier Conte – di un Piano Straordinario per la Liquidità delle Imprese, di un’ingente erogazione di credito, con la garanzia 100% dello Stato, che ci possa consentire la ripresa. Dobbiamo essere messi nelle condizioni, in maniera semplice e diretta, di poter garantire il posto di lavoro ai nostri collaboratori e ripartire più forti e motivati di prima, una volta che l’emergenza sanitaria sarà conclusa”.