Raggi: “Il programma dell’iniziativa #laculturaincasaKIDS continua”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Il programma dell’iniziativa #laculturaincasaKIDS continua! Anche questa settimana, cliccando sull’hashtag, trovate giochi, letture, lezioni di musica e tante altre attività pensate per i bambini e le bambine dalle istituzioni culturali di Roma. Qui al link trovate una selezione delle novità di questa settimana: https://bit.ly/3bHX8kx

Il programma fa parte del palinsesto #laculturaincasa, che ogni giorno propone novità digitali pensate per trascorrere al meglio queste giornate in cui dobbiamo rimanere a casa per contenere il #coronavirus, imparando e divertendosi con il nostro patrimonio culturale. Lo trovate cliccando sull’hashtag, sui canali social di Cultura Roma e su quelli delle nostre istituzioni culturali.

#laculturaincasaKIDS, #laculturaincasa e #allenatiacasaKIDS, insieme alla campagna #prontiatornareincampo, sono iniziative che contribuiscono ad arricchire l’insieme di attività promossa da Roma Capitale e dedicate in particolare ai bambini e ai ragazzi.