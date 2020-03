Sito Oxistore. No a pubblicizzazione prodotti contro il Covid-19

Ancora una vittoria per il Codacons contro i siti che sfruttano l’emergenza coronavirus per vendere al pubblico prodotti online.

CODACONS: ACCOLTO NOSTRO ESPOSTO DEL 13 MARZO SCORSO

L’Antitrust, disponendo in via cautelare l’eliminazione di ogni riferimento all’efficacia preventiva e terapeutica contro il COVID-19 dei prodotti pubblicizzati e commercializzati sul sito web www.oxystore.it, ha accolto l’esposto presentato dal Codacons lo scorso 13 marzo, in cui si segnalava all’Autorità proprio il prodotto in questione, proposto al pubblico come rimedio per fronteggiare il virus Covid-19.

ABBIAMO DENUNCIATO OSSIGENATORE PER CORONARIVUS VENDUTO A 995 EURO

Avevamo scovato sul web questo ossigenatore venduto a 995 euro e pubblicizzato come prodotto per fronteggiare il coronavirus, e lo abbiamo prontamente denunciato all’Antitrust – spiega il Codacons – Grazie alla nostra denuncia ancora una volta siamo riusciti a bloccare chi specula sull’emergenza in atto per aumentare i propri guadagni, giocando sulle paure dei cittadini.

Codacons Comunicati Stampa