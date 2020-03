Fratoianni: “Prevedere ammortizzatori sociali per lavoratori intermittenti”

Il deputato di Sinistra italiana-Leu, Nicola Fratoianni, evidenzia che «sono almeno 200 mila, e solo nel settore dello spettacolo dal vivo, i lavoratori e le lavoratrici intermittenti che rischiano di non percepire nessuno degli ammortizzatori sociali previsti dal ‘Cura Italia’. Sono lavoratrici e lavoratori che hanno sempre versato i contributi per il Fondo di integrazione salariale ma che si trovano in una particolare condizione: quella di avere un contratto di lavoro in essere ma nessuna ‘chiamata’ che garantisca un salario».

Quindi, il parlamentare di Leu prosegue in una nota

«La Fondazione Centro Studi Doc ha promosso #nessunoescluso, una campagna per chiedere di intervenire subito e risolvere questo problema. Manuel Agnelli, Brunori Sas, Fabio Concato, Cristina Dona’, Ghemon, Eugenio Finardi, Frankie Hi Nrg, Alessandro Mannarino, Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, Subsonica sono solo alcuni dei big della musica italiana che hanno aderito all’iniziativa condividendo il video che li vede protagonisti, in contemporanea sui loro canali social. Insieme a loro tantissimi tecnici e musicisti, con la partecipazione di Andrea Bosca (voice over). Sinistra italiana crede che sia una richiesta giusta, per questo ha voluto fare la sua parte: la nostra senatrice Loredana De Petris ha infatti gia’ presentato alcuni emendamenti che permetterebbero a tutti gli intermittenti, non solo quelli dello spettacolo, di avere una forma di ammortizzatore sociale. Facciamo appello a tutti i partiti della maggioranza – conclude Fratoianni – perche’ si intervenga il prima possibile»