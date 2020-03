Di Maio: “E’ il momento di poter chiedere e ricevere dall’Europa”

Così il ministro Luigi Di Maio:

Siamo un popolo che ha dato tanto all’Unione europea. Adesso è il momento di poter chiedere e ricevere dall’Europa. E sono felice che anche altri Stati europei la pensino come noi.

L’Italia spenderà quello che serve per sostenere lavoratori, famiglie, imprese.

Condividiamo tutti dei rischi oggi, per poter condividere domani delle opportunità.

Noi agiremo con il massimo dell’impegno per tutelare i nostri cittadini. Questo è certo.