Coronvavirus, petizione da Trevignano per la sospensione eccedenze di Acea ATO2

Parte da Trevignano Romano la petizione per chiedere ad Acea ATO2 la sospensione degli addebiti delle eccedenze sulle bollette idriche per buona parte dei Comuni della città Metropolitana di Roma e per Roma Capitale nel periodo di emergenza da Covid-2019.

Petizione lanciata sulla piattaforma Change.org

Nella petizione lanciata sulla piattaforma Change.org e indirizzata alla Presidente della Città Metropolitana Virginia Raggi , alla Presidente del CDA Acea ato2 Michaela Castelli e al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti si chiede che per il periodo di quarantena imposto a tutta la popolazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non vengano applicate le eccedenze nel caso in cui alcune utenze domestiche dovessero superare i limiti in ordine di consumo della tariffa base e di quella agevolata.

“ Anche Acea Ato2 , in questo momento cosi difficile, può fare la sua parte per aiutare le famiglie a superare questo drammatico momento” ha voluto sottolineare Mario Gazzella sostenitore della petizione partita da Trevignano Romano.