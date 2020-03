Raggi: “Non si fermano le operazioni di sanificazione straordinaria delle strade di Roma”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook

Non si fermano le operazioni di sanificazione straordinaria delle strade di Roma. In giro anche oggi per la città le autobotti di Ama e del Servizio Giardini di Roma Capitale.

Le squadre sono partite questa mattina e sono attive sia al centro che in periferia. Sanificazioni sono state effettuate nei Municipi II, V, VI, IX e X.