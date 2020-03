Raggi: “Lancio un appello ai donatori per sostenere la Caritas”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Con l’emergenza coronavirus la Caritas di Roma si è trovata a rinunciare a una somma importante su cui faceva affidamento per aiutare migliaia di famiglie in difficoltà, senzatetto, migranti. Si tratta di quel “tesoretto” ricavato dalle monetine che ogni giorno i turisti lanciano nella Fontana di Trevi.

Per questo lancio un appello ai donatori per sostenere la Caritas che ha organizzato la raccolta fondi “Vorrei ma non posso”, che potete trovare a questo link: http://www.caritasroma.it/cosa-puoi-…/fai-una-donazione-2/…/.

Ringrazio il direttore della Caritas romana don Benoni Ambarus che, come tanti in città, continua a impegnarsi con dedizione per i più bisognosi. Insieme, come una comunità, ce la faremo.