Indennità 600 euro, a chi spetta e come

I lavoratori interessati dovranno presentare la domanda all’INPS in via telematica

Stando alle prime indicazioni fornite dall’INPS (Msg. n. 1288/2020), l’indennità c.d. “Bonus 600 euro” spetta alle seguenti categorie di lavoratori:

– Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS

Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020

Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020

Le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria

– Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’A.G.O.

Artigiani

Commercianti

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Per avere diritto all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS

In merito ai lavoratori autonomi dovrebbero avere diritto, oltre al titolare d’impresa, anche i relativi collaboratori purché iscritti alla rispettiva Gestione speciale A.G.O., come pure i soci di società.

A tutt’ora non è stata definita la posizione per gli agenti di commercio. Ci stiamo impegnando perché vengano inclusi nella platea che può beneficiare dell’indennità

– Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 16 marzo 2020

Tali lavoratori non devono essere titolari né di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro alla data del 17 marzo 2020

– Lavoratori del settore agricolo non titolari di pensione e che possano far valere nell’anno 2019 almeno 59 giornate di lavoro effettivo

– Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nell’anno 2019 e che abbiano prodotto per il medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro

I lavoratori interessati non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

COME FARE DOMANDA

Per ricevere la prestazione relativa al bonus 600 euro, i lavoratori interessati dovranno presentare la domanda all’INPS in via telematica utilizzando i canali a disposizione per i cittadini o tramite il Patronato.

Al momento, le procedure dell’INPS non sono ancora disponibili.

Sarà, quindi, possibile inoltrare la richiesta non appena l’Istituto comunicherà l’aggiornamento e la disponibilità delle predette procedure.