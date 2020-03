Se sarà prorogata la chiusura delle scuole non dovranno essere versate nuove rette

Migliaia di richieste di aiuto stanno pervenendo nelle ultime ore al Codacons da parte di genitori con figli piccoli ai quali asili nido e scuole private stanno chiedendo il pagamento delle rette per il mese di aprile, nonostante sia quasi certa una proroga delle chiusure degli istituti in tutta Italia.

CODACONS: FAMIGLIE HANNO DIRITTO A RIMBORSO PER RETTE DI ASILI, SCUOLE E MENSE

Lo denuncia l’associazione dei consumatori, che scende in campo per tutelare i diritti di milioni di famiglie che hanno già pagato rette per asili, mense e scuole nonostante i servizi non siano stati erogati.

“A fronte di un servizio pagato e non usufruito, si configura il diritto in capo alle famiglie con figli di chiedere e ottenere il rimborso di quanto versato per rette e mense di asili nido o scuole private, proporzionale al periodo di chiusura degli istituti – spiega il presidente Carlo Rienzi – L’inevitabile proroga della chiusura delle scuole che sarà decisa a breve legittima inoltre i genitori a non versare altre somme per rette e costi vari relativi al periodo in cui gli istituti non erogheranno servizi. Qualsiasi pretesa in tal senso da parte delle strutture scolastiche sarebbe illegittima e, pertanto, nulla, ai sensi del codice civile”.

GOVERNO DOVRA’ TUTELARE ASILI E STRUTTURE PRIVATE

Proprio per aiutare milioni di famiglie a far valere i propri diritti, il Codacons ha pubblicato sul proprio sito internet il modulo con cui i genitori possono chiedere il rimborso delle rette di scuole e asili per i periodi di chiusura delle strutture.

Ovviamente non ci dimentichiamo di migliaia di asili privati che versano in situazione di difficoltà e che potrebbero essere costretti a chiudere a causa dell’emergenza coronavirus – afferma il Codacons – In loro favore chiediamo al Governo di varare sussidi e misure di sostegno in grado di consentire loro la prosecuzione delle attività una volta terminata l’emergenza sanitaria.

Tutti gli utenti che necessitano di assistenza e chiarimenti sul tema possono contattare il forum di assistenza legale del Codacons al numero 89349933

