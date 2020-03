Orlando: “Nessun blocco dei pagamenti”

Così il sindaco palermitano:

“Il Comune di Palermo, come tutti i comuni, ha una situazione difficile e anche per questo l’ANCI ha posto il tema della tenuta finanziaria degli Enti locali al Governo nazionale. Ma pur di fronte alla difficoltà, nessuno al Comune di Palermo ha pensato di interrompere i pagamenti e comunque si farà fede agli impegni assunti. Una particolare attenzione, oggi più di ieri, sarà posta a tutti quei pagamenti che sono legati alla fornitura di servizi e a funzioni di assistenza sociale per i più fragili, che più di altri rischiano di subire le conseguenze dell’attuale situazione”.