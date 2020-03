Gli strumenti della lotta per il rispetto ambientale

Il mantra del rispetto ambientale sta diventando ormai una regola assoluta del vivere comune, anche perché gli effetti dell’inquinamento e della cattiva gestione dei rifiuti a livello planetario sono sotto gli occhi di tutti. Senza dubbio un ruolo importante deve essere riconosciuto all’attivista svedese Greta Thunberg, paladina della lotta al cambiamento climatico e responsabile di aver risvegliato le giovani coscienze. Ciascun cittadino e abitante del mondo può contribuire a raggiungere obiettivi green, ricorrendo a comportamenti virtuosi nelle attività quotidiane: in ambito domestico, lavorativo e non solo. Quelli degli spostamenti ecologici e della mobilità sostenibile sono i temi centrali di questa rivoluzione gentile, da mettere a segno ciascuno nel proprio piccolo per un orizzonte molto più grande. Se avete necessità di muovervi poco e spesso, vale a dire ogni giorno per completare il tragitto casa-lavoro, alcune soluzioni fanno proprio al caso vostro. Immergersi nel traffico tentacolare, infatti, non piace a nessuno: poterlo bypassare è un sogno spesso proibito. Utilizzare mezzi di trasporto alternativi come il monopattino elettrico rappresenta una soluzione intelligente e di grande impatto ambientale: l’ingombro è minimo e si viaggia in sicurezza, a patto che il mezzo sia omologato. Sul portale www.monopattinoelettrico.online è presente una vetrina dei modelli più popolari: un’occasione per farsi prendere dalla curiosità e andare alla scoperta delle molte funzionalità e fasce di prezzo di questi strumenti green. La mobilità sostenibile può e deve essere il nostro futuro, dal momento che è assolutamente compatibile sia con il benessere degli uomini che con la salute del pianeta.

Presente e futuro delle nostre città

La decisione di rendere i luoghi in cui viviamo più sostenibili passa in primis attraverso scelte virtuose in materia di trasporti: quelli non sostenibili nuociono gravemente alla salute nostra e della Terra. Riuscire a ridurre le emissioni nocive è un passo essenziale e complesso, da fare in modo corale. Spostarsi a piedi e in monopattino elettrico, per esempio, rappresenta una combo interessante, anche sotto altri punti di vista. Può servire a combattere la sedentarietà, vivendo in modo più sano e prendendosi cura della propria forma fisica. I percorsi senza macchina sono anche meno stressanti: si possono fare deviazioni, prendere scorciatoie oppure si può decidere di allungare il tragitto per svolgere qualche commissione extra. Assieme alla necessaria omologazione, che rappresenta un sinonimo di alta qualità costruttiva e rispetto degli standard in termini di sicurezza su strada, tra gli elementi dei quali occorre tener conto nel momento della scelta del miglior monopattino elettrico possono essere senza dubbio indicati il numero di watt di potenza, la fascia di prezzo (non sempre i modelli più costosi sono anche quelli migliori) e il livello complessivo di sicurezza, da valutare più che altro in relazione a manubrio, velocità e punto di appoggio per i piedi. Questa soluzione è molto interessante non soltanto per effettuare gli spostamenti legati al tragitto casa-lavoro ma anche per il tempo libero in generale. Il senso di libertà nei movimenti è una sensazione importante, che fa bene alla mente. Raggiungere un parco o il lungomare sarà un piacere già durante il viaggio.