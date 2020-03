Raggi: “Intensificate le operazioni di sanificazione straordinaria delle strade”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo intensificato in tutta Roma le operazioni di sanificazione straordinaria delle strade. Non solo. Abbiamo raddoppiato i mezzi dedicati a questa attività: da questa mattina sono in giro per la città anche le autobotti del Servizio Giardini che sanificheranno le strade, in particolare vicino mercati, farmacie e ospedali.

Manutenzione straordinaria

Da diverse settimane sono in corso in tutta la città interventi di sanificazione straordinaria di strade e cassonetti. Gli operatori Ama, con le loro autobotti, stanno igienizzando i cassonetti in tutti i Municipi di Roma: ne sono stati sanificati 60mila con più di 750mila litri di liquido disinfettante.

Da oggi sono in funzione anche le autobotti del Servizio Giardini

Hanno una capacità di 10mila litri. Le pulizie sono già iniziate dal Municipio V e in altre vie del VI, VII e VIII Municipio. Gli interventi si concentrano in particolare nelle aree intorno a mercati, farmacie, ospedali e case di riposo. Per sanificare le strade viene utilizzata una soluzione a base di enzimi che non comporta alcun rischio per la salute delle persone e dei loro animali anche durante o subito dopo il passaggio dei mezzi. Ringrazio ancora tutti i lavoratori che stanno portando avanti questi interventi per il bene della città e di noi cittadini.